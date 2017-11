Manuel Pérez, absuelto del delito de abusos

El exalcalde vigués Manuel Pérez acaba de ser absuelto del delito de abuso cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones como Inspector de Trabajo. La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dado a conocer la sentencia esta misma tarde. En el escrito se exonera al exregidor de los hechos denunciados por el novio de una mujer que aseguraba que el inspector le pidió favores sexuales a cambio de no denunciarla tras descubrir que trabajaba en una panadería sin estar asegurada ya que cobraba también el paro.

El fallo no considera probado que durante la reunión que la mujer y el Inspector de Trabajo mantuvieron en el despacho de este último le hubiera efectuado proposiciones de contenido sexual como afirmaba ella. El exalcalde negó culquier abuso o tocamiento ni que piropeara a la mujer. "Cuando comprobé que la mujer estaba trabajando y cobrando el paro le dije que era grave y ella me dijo: "No me quite el paro que es el pan de mis hijos". Fue entonces cuando "incoé el expediente pero en cuanto supe de la denuncia me abstuve. Informé al inspector jefe y otro compañero me relevó", explicó a finales de octubre durante la vista.

La Fiscalía solicitaba para el exalcalde un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante siete años.