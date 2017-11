Un taxista cordobés deja conducir solo a su hijo de 12 años en un área de descanso de la AP-9

Un taxista cordobés que el 19 de agosto se bajó del vehículo y se lo dejó a su hijo de 12 años que condujo por un área de descanso de la AP-9, concretamente en Ordes, es investigado por la Guardia Civil como autor de un delito contra la seguridad vial por facilitarle el vehículo al menor. Varios testigos, uno de ellos localizado en Cantabria, alertaron de que el menor estaba solo al volante de un taxi y facilitaron las características del vehículo. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar ya se habían marchado.

La investigación permitió localizar en la localidad cordobesa de Higuerón al taxista, considerado cooperador necesario para la comisión de un delito contra la seguridad vial por parte de su hijo de 12 años, un menor que no tiene responsabilidad penal, al proporcionarle el vehículo. El hombre no sólo reconoció los hechos, sin que aseguró que no era la primera vez que le dejaba el coche y que no era consciente de que fuera un delito tan grave.