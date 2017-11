El jurado se reúne para dictaminar si el acusado de O Calvario tiró a su mujer por la ventana

El jurado popular del crimen de O Calvario ya está reunido para determinar la culpabilidad o no del vigués acusado de tirar a su mujer por la ventana y matarla. El presidente del tribunal ha entregado el objeto del veredicto a las ocho mujeres y el único varón que conforman el tribunal popular para que procedan al respecto.

El jurado debe centrarse en si Alberto Viéitez, de 64 años, es culpable o no de la muerte de María José Rodríguez, de 72, y si existen o no eximentes. Lo primero que se va a debatir en los hechos probados es si el acusado la tiró o no por la ventana. En caso afirmativo si tenía intención de matarla o no. Según fuentes TSXG, el jurado de Vigo ha empezado a deliberar pasadas las 14.00 horas y ha pedido la comida para no interrumpir el debate.

También responderán si falleció a causa de las heridas y si existen circunstancias atenuantes como la enajenación mental que le atribuye el fiscal y conllevaría su ingreso en un centro psiquiátrico en caso de ser declarado culpable,o si hay agravantes como ensañamiento y alevosía,como estiman las abogadas de la familia de la víctima y la Xunta. Estas dos últimas acusaciones piden condena por asesinato y 22 años de prisión. En caso de considerarlo no culpable como pide la defensa sería absuelto.