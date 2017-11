El jurado declara culpable de asesinato al vigués que tiró a su mujer por la ventana en O Calvario

El jurado popular del crimen de O Calvario ha dictaminado por unanimidad la culpavilidad del vigués acusado de tirar a su mujer por la ventana y matarla. Los miembros del jurado considera que Alberto Viéitez, de 64 años, padece una "patología sin cura" y lo define como "peligroso para la sociedad". Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por el hijo de la víctima y la Xunta de Galicia reclaman su internamiento en un centro psiquiátrico por un periodo no superior a los 15 años.

La defensa del vecino de O Calvario solicita la abolución y en caso de que se produzca el internamiento este se lleve a cabo en un centro psiquiátrico de Valladolid, donde residen sus hermanos.

El jurado ha deliberado durante esta jornada en si Alberto Viéitez era culpable o no de la muerte de María José Rodríguez, de 72, y si existieron o no eximentes que afectasen a sus capacidades cognitivas y volitivas. Según fuentes TSXG, el jurado de Vigo empezó a deliberar pasadas las 14.00 horas y pidió la comida para no interrumpir el debate.