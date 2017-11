Cae una red griega que usó 300 DNI robados en Salvaterra para el tráfico ilegal de personas en la UE

Trescientos pasaportes y Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en blanco, robados en el puesto de la Policía Nacional de Salvaterra de Miño en 2014 han aparecido en Atenas, tres años después, durante una operación internacional contra el tráfico de personas. El golpe asestado por las policías española y griega, con la colaboración de la BKA alemana y coordinada por Europol se cierra con 67 detenidos, 21 de ellos en Grecia donde tenia su base la red y donde ha caído su principal responsable.

En Atenas se han desmantelado tres laboratorios utilizados para la falsificación de documentos y donde se recuperaron los robados en Salvaterra. El resto de detenciones se produjo en aeropuertos españoles que la organización utilizaba para transitar con los inmigrante ilegales, la mayoría albaneses con destino final a Reino Unido.

Una investigación de la Policía Nacional sobre inmigrantes que pretendían entrar ilegalmente a Reino Unido desde España se cruzó con otra de la policía griega sobre una organización de falsificadores. Después se sumarían agentes alemanes al detectarse documentos falsos de dicha nacionalidad. La red captaba a jóvenes albaneses que huían de su país, les convencían de que tendrían mejor vida en Reino Unido y les facilitaban la documentación falsa necesaria para llegar allí, como cartas de invitación y otros documentos de identidad procedentes de soportes robados en blanco.

Los ladrones forzaron el puesto policial de Salvaterra, destinado a tramitar pasaportes y DNI, un fin de semana de diciembre de 2014. Se llevaron 300 DNI y 100 pasaportes, forzaron taquillas y se apropiaron de 700 euros en efectivo, también de alguna munición. Se había iniciado una investigación orientada a un grupo de rumanos pero no se logró nada. La alarma no saltó, por lo que no se descarta que la desactivaran.