Un perro peligroso ataca a una mujer de 76 años en Mos y la hiere de gravedad

Segundo ataque de un perro peligroso en apenas tres días en el área de Vigo. Un American Pitbull Terrier atacó ayer de gravedad a una vecina de Mos, de 76 años, madre de su propietario. El suceso se produce después de que el sábado otros dos canes potencialmente peligrosos atacaran brutalmente a una mujer de 82 años en Covelo.

Los hechos ocurrieron ayer en la parroquia de Cela y la mujer resultó herida en un brazo, un costado y las piernas, ensañándose el can con uno de sus pies. La víctima fue intervenida quirúrgicamente por espacio de más de cinco horas, permaneciendo en el quirófano al cierre de esta edición. Las heridas revestían especial gravedad, si bien todo parecía indicar que su vida no corría peligro y que, a diferencia de la mujer de Covelo, no sufriría amputaciones.

El perro se había soltado de una cadena con la que estaba sujeto, posiblemente debido al sonido de una máquina que limpiaba la carretera, que pasa por delante de la casa, para proceder al asfaltado de la misma, y mostraba toda su agresividad contra los operarios. La mujer, María C. R., solo pretendía calmar al animal y que regresase a casa y cogió una escoba. El Pitbull se abalanzó sobre ella, según explican los obreros, con una violencia extrema, y empezó a morderla repetidas veces.

Era muy difícil acercarse para separarlo por lo que uno de los operarios usó una pequeña excavadora moviendo el cazo y haciendo mucho ruido con el mismo.

También estaba en el lugar un vecino de la mujer, Gerardo Álvarez -jefe de la Policía Local de Mos- y que, al ver que el perro seguía atacando, fue a buscar su pistola y llegó a realizar un disparo al aire. La mujer fue atendida en el lugar de los hechos por una ambulancia del 061. Según los vecinos pasaron unos treinta minutos desde que fue avisada hasta que llegó, debido a que tuvo que ir a buscar al equipo médico al centro de salud de Puxeiros y trasladarse a esta parroquia.

La víctima reside en la vivienda con su hijo, el propietario del animal, que en el momento de los hechos se encontraba durmiendo ya que había trabajado por la noche. Se despertó al escuchar el ruido y fue quien finalmente prendió el perro. Los vecinos afirman que nunca existieron problemas con los perros de esta propiedad, el Pitbull y un Rottweiler, que ayer permanecía encerrado en una especie de corral con red de alambre.

El animal que protagonizó el ataque fue retirado por un equipo del Centro de Acollida e Protección de Animáis (CAAN) de la Diputación de Pontevedra, a donde fue trasladado. Fuentes del organismo provincial han confirmado, que al igual que los dos perros retirados el domingo en Covelo, el perro también estará vigilado en la protectora.

La vecina de Covelo, aún grave

La vecina de Covelo, Dolores Álvarez, de 82 años, atacada el sábado, continúa grave en el hospital Álvaro Cunqueiro. Ayer habló con sus hijos y "recordar los hechos le produce mayor sufrimiento", indicó un miembro de su familia. Su familia también se personará en las próximas horas en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Ponteareas.