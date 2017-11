"El coche se me vino encima en sentido contrario y no lo vi, creo que iba sin luces"

"El coche se me vino encima de frente, en sentido contrario y no lo vi, creo que iba sin luces y por eso no reaccioné". Así explicaba a su mujer por teléfono el accidente que acababa de sufrir en Rande uno de los dos conductores implicados. Miguel V.B., de 45 años y vecino de Cotobade, circulaba correctamente hacia Vigo camino a su trabajo en una discoteca cuando el otro vehículo se estrelló contra él. Resultó con heridas de menor entidad ya que iba al volante de un Volvo V-5, cuyo habitáculo le protegió. Muy contusionado y todavía en shock, recibió el alta hospitalaria por la mañana y no recordaba mucho de lo ocurrido, si bien nunca perdió la consciencia.

Su mujer explica que los primeros en auxiliarle, trabajadores de las obras del puente, son quienes debieron llamar al 112:"Solo recuerda que iba a adelantar a un coche portugués y sintió que volcó. Le tocaron la ventanilla y él preguntó qué había pasado. Le replicaron que otro venía en sentido contrario."

El conductor que de madrugada sembró el pánico en la autopista AP-9 -al circular durante varios kilómetros por sentido contrario en dirección a Pontevedra y estrellarse contra un Volvo en el puente de Rande- fue identificado como G.L.G., de 21 años y vecino de Soutomaior. Su estado es grave, ya que el Honda Civic que conducía quedó completamente destrozado en el siniestro, por lo que fue evacuado al hospital vigués Álvaro Cunqueiro. Ambos conductores fueron excarcelados por los bomberos de Vigo.

Tras el visionado de las primeras grabaciones de las cámaras de seguridad, la investigación apunta que el conductor infractor entró desde Vigo en la autopista AP-9 en sentido contrario, con lo que habría recorrido unos 7 kilómetros.

Inicialmente se sospechaba de un trayecto suicida desde Porriño. En concreto se apuntaba que la carrera habría podido iniciarse en la autopista a la altura del kilómetro 168 para finalizar en el 147.5 donde colisionó contra el Volvo.

La Guardia Civil trata de reconstruir la ruta que siguió el vecino de Soutomaior, para lo que el visionado de las cámaras de seguridad de la autopista resulta clave y ayer mismo comenzaron a inspeccionarse las imágenes.

Dado que el joven de Soutomaior se encontraba herido grave, la Guardia Civil solicitó autorización al juzgado de guardia para proceder a un análisis de sangre para conocer la tasas de alcohol y drogas.

La Guardia Civil investiga al joven conductor por un delito contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta poniendo en peligro la ida o integridad de las personas. Delitos con penas de entre seis meses a dos años de prisión y privación del derecho a conducir entre uno y 6 años.