Penan con 30 meses sin carné a un conductor ebrio que tiró parte de la barandilla de un paseo en A Coruña

El conductor de 33 años que destrozó parte de la barandilla del paseo marítimo de A Coruña durante la madrugada del 10 de febrero de 2010 se declaró culpable de un delito de lesiones por imprudencia grave. Aceptó ser condenado a dos años y medio sin carné, lo que implica la pérdida del permiso, y a 4 meses de prisión, que no cumplirá con la condición de que no delinca en los dos próximos años y que siga sometiéndose a un tratamiento de desintoxicación. El imputado cuadruplicaba la tasa de alcohol el día del accidente y los agentes de la Policía Local reflejaron en el acta que tenía dificultades para mantenerse en pie. El conductor, de 33 años, aceptó el acuerdo sobre la pena al que llegaron la Fiscalía y su defensa, por lo que el juicio no se llegó a celebrar y el juez dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue pactado entre las partes implicadas.