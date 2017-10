"El agredido fui yo", alega el acusado de causar un aborto por una paliza a una mujer en Corcubión

El acusado de dar una "brutal" paliza en Corcubión a una mujer embarazada de cinco meses y provocarle un aborto alegó ayer en el juicio que el agredido fue él. El procesado, para el que la Fiscalía reclama 8 años de cárcel, negó haber percibido que la mujer estaba embarazada cuando se dirigió el 9 de noviembre de 2014 de madrugada, tras consumir alcohol, a la panadería en la que trabajaba para exigir que le sirviese un bocadillo.

El fiscal sostiene que cuando la víctima se negó a atenderlo porque el negocio estaba cerrado, la emprendió a golpes con ella. "No me siento responsable del aborto para nada. Ella salió histérica y me dio un puñetazo. El agredido fui yo, parece algo sexista", testificó el imputado, quién insistió en que solo le propinó a la afectada "un golpe en la ceja" y que forcejeó con ella. El acusado negó haberle dirigido a la denunciante expresiones racistas. La víctima relató que se abalanzó sobre ella y le dio una paliza. La mujer, que cuando sucedieron los hechos tenía 45 años, está a tratamiento psiquiátrico y no ha podido ser madre.