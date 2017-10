Hallan el cuerpo de una mujer desnuda en una playa de Porto do Son

Una mujer de unos 50 años de edad apareció ayer muerta en la playa de A Agueira en Porto do Son. La Guardia Civil informó de que la mujer está sin identificar, pues de momento no hay alerta de desaparecidos en la zona. Se espera que la autopsia aclare las causas de la muerte. Un particular avisó sobre las 11.00 horas de que un vecino aseguraba ver a una persona ahogada en esta playa, hacia la zona del río. El cuerpo estaba desnudo y semienterrado en la arena. Todo apunta que la marea arrastró el cadáver a tierra.