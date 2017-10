Recurren la absolución del hombre acusado de abofetear a su hijastro

La juez de la sala Penal 1 de Vigo absolvió al acusado, pero este tendrá que enfrentarse ahora al criterio de la Audiencia Provincial. Los abuelos del menor que denunció a su padrastro por darle una bofetada recurrieron el fallo de la magistrada al considerar que la sentencia "no se ajusta a cómo fueron los hechos". El joven de 16 años, que continúa viviendo con sus abuelos, afirmaba en la vista que la actual pareja de su madre le "golpeó" en la cara por su forma de estudiar, además de asegurar haber recibido "gritos e insultos" por parte de su padrastro. Los familiares del adolescente aseguran no entender ni compartir el fallo judicial por lo que al no ser la sentencia absolutoria firme optaron por apelar ante el tribunal provincial. "Tenemos partes de lesiones del niño e informes de detectives que hemos entregado en la causa para que el acusado sea condenado", explicaba uno de los familiares ayer a este periódico.

El padrastro se enfrentaba a una pena de 10 meses de prisión y a una orden de alejamiento de 500 metros durante dos años del adolescente por supuestamente haberle dado una bofetada tras recriminarle su forma de estudiar. La magistrada entendió a raíz de las pruebas y declaraciones de las partes en la vista que el menor fue asistido en el hospital por presentar marcas de dedos en la mejilla derecha y un hematoma frontal leve, y que 15 días después en el mismo centro le vieron arañazos en la nuca y lesiones en una mano. Pero concluye que "no consta" que esas heridas fueran causadas por el acusado.

Entre otros argumentos, la magistrada señala que "no disponemos de credibilidad subjetiva" en el testimonio de la presunta víctima, concurriendo "posibles motivos espurios" en su declaración. Así, concretó en su fallo que consta una situación de "animadversión y resentimiento", de las que no se puede excluir "ánimo de venganza por parte del menor y de su abuelo materno [...]".