Un vecino de Baiona se enfrenta a 2 años por acosar a una joven a la que perseguía

Tres años de prisión. Esta es la condena que solicita el fiscal para un vecino de Baiona, Raúl Carlos G.A, de 64 años, por un delito continuado de acoso y otro de lesiones a una joven a la que siguió durante meses. Además pide una orden de alejamiento de 300 metros de la perjudicada y queno pueda comunciarse con ella durante2 años.

El hombre es reincidente, pues ya tiene una condena anterior por coacciones y varias por quebrantamiento al romper las órdenes de alejamiento impuestas. Está también a la espera de otra de sentencia.

El acusado se acogió a su derecho a no declarar, no así su denunciante, una joven taxista que le conoció porque fue cliente suyo y que desde el pasado mes de julio está de baja por estos hechos. Los seguimientos vienen repitiéndose desde hace años, según expuso la víctima. Relató que el acusado, un exmarinero de 64 años, la seguía a la playa, a los locales de ocio... "Me acosa", dijo la víctima. "Según salgo de mi casa, vaya a la playa o a locales de ocio por la noche. Me sigue, ahora con las órdenes de alejamiento se queda más lejos pero siempre está", relató.

Los hechos juzgados ayer tuvieron el 22 y el 23 de junio. El primer día lo vio oculto en las dunas con unos prismáticos vigilándola, por lo que llamó a la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes no lo encontraron, pero nada más irse regresó. La Policía Local lo localizó a unos 20 metros, según la joven. Él les dijo que llevaba prismáticos para ver barcos.

Su defensa pidió la absolución al considerar que nadie comprobó la distancia efectiva entre ambos para confirmar el quebrantamiento y apostilló que los encuentros son casualidad. El acusado dijo a los policías en su día, que había medido la playa y si la joven no hubiera cambiado de sitio estaría a más de 100 metros de ella. Admitió ante los agentes "coincidencias" en pubs y hasta en pasos de peatones cuando ella va en coche.