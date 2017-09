La pareja fallecida en Huelva se suicidó con medicamentos

La pareja cuyos cadáveres fueron hallados ayer en una vivienda de La Zarza-Perrunal (Huelva) se suicidó tomando medicamentos, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a Efe de que las muestras tomadas durante las autopsias a ambos cadáveres serán remitidas para su análisis a Toxicología.

Han precisado que no se han advertido indicios de otras causas que no sean la ingesta de medicamentos, ni signos que evidenciaran que hubiera sido una muerte violenta.

Asimismo, han apuntado que, según los resultados de la autopsia, ambas personas llevaban alrededor de cuatro días fallecidas cuando fueron encontrados sus cuerpos.

Esto ocurrió en la mañana del sabado tras avisar uno de los cuatro hijos de la fallecida, que también residían en la vivienda y han estado conviviendo con sus cadáveres esos cuatro días, al casero de la vivienda de que su madre estaba "dormida y muy fría".

Los propios niños, que ahora están con el padre de tres de ellos y de los que mañana se harán cargo los servicios sociales de la Junta de Andalucía, habrían dicho a los agentes de la Guardia Civil que llevaban varios días comiendo y vistiéndose solos.

Los pequeños se habrían acostumbrado a que su madre y su pareja no les atendiesen de forma continua, por lo que no consideraron extraño que no saliesen de la habitación, hasta el punto de que uno de los menores habría dicho a los agentes que pensaba que su madre dormía y su pareja "jugaba a la Play".