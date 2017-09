Una viguesa se enfrenta a un año de cárcel por realizar cargos por valor de 598 euros en la cuenta de su pareja

"Yo ganaba y aportaba más que él. No me beneficié. Estaba autorizada", explicó ayer en un juicio en Vigo una mujer que acusada de estafa por tres cargos de líneas teléfonicas con una tarjeta en la cuenta de su pareja durante el proceso de separación. El hombre aseguró que en el banco no supieron decirle quién hizo unos cargos por casi 600 euros, por lo que denunció y le repusieron el dinero. Cuando ela Policía le dijoque había sido ella, intentó sin éxito deverlo él mismo, como confirmó el director de la entidad. La fiscal pide un año de cárcel.