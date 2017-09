A juicio en Vigo por amenazas en un grupo de donaciones de Facebook

Seis denunciados se sentaron ayer en los banquillos del Juzgado de Instrucción acusados de amenazar a una usuaria de un grupo de donaciones de Facebook en Vigo. Las encausadas aseguraron que no se trataba de amenazas sino "críticas o quejas" ya que la denunciante habría estado vendiendo productos donados por las denunciadas o comercializado con ellos para otros fines.

Otra miembro del grupo aseveró durante el juicio que en el grupo "nunca" leyó "ninguna amenaza" si bien otra reconoció haber escrito que "habría que darle un escarmiento", aunque matizó que si frase no iba dirigida a nadie en concreto porque "no conocía a la mujer". Tan solo la denunciante pidió la condena para las encausadas, si bien estas no hicieron lo mismo con la mujer que interpuso la denuncia.