"Nuestro miedo es que haya una réplica"

Aunque reconocen que "en México los temblores y terremotos son un fenómeno habitual. ", nunca esperaban uno como el que sacudió ayer la parte sur del territorio. "Yo si lo sentí muy fuerte y además duro bastante. Estaba dormida y me desperté , sentí que la cama se movía pero primero pensé que era idea mía luego ya me di cuenta que temblaba porque cada vez se movía más fuerte la cama y las cortinas hacían ruido. La verdad yo me asuste en el momento pero ya luego me quede tranquila al ver que no pasó nada en mi familia", relataba Purificación García, ourensana que reside en la ciudad de Intelomas, zona metropolitana del valle de México.

Como ella, el seísmo vivido por la familia de José Manuel Rey quedó en un susto. "Yo vivo en la zona poniente de la Ciudad de México, en la colonia Tecamachalco. Y aquí pasó algo curioso, pues está no es una zona sísmica y a pesar de esto esta vez se sintió bastante. Con esto nos damos una idea de que en la zona centro debió sentirse muchísimo", reconoce este estradense de nacimiento. Reconoce que el mayor temor que tienen ahora son las posibles réplicas del seísmo. "El gobierno esta implementando planes de contingencia, en parte por precaución y por otra porque el mayor de los miedos es que haya una réplica", añade José Manuel Rey.





Jose Manuel Rey - Reside en Tecamachalco

"Lo peor fue el tiempo que duró, me recuerda al de 1985, que fue realmente devastador"