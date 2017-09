La familia del español detenido en México por la muerte de su mujer Pilar Garrido reitera su inocencia

"Mi hijo es inocente", clama la madre de Jorge Fernández, esposo de Pilar Garrido y acusado del asesinato en México de la joven española, quien asegura que su hijo es un chivo expiatorio porque el Gobierno estaba "muy presionado por la prensa". Adriana González pide investigar la vinculación del crimen organizado con el homicidio de Garrido y asegura que su hijo no tiene "nada que ocultar": "Fue una cosa increíble, acusaciones y pruebas que no tienen valor, solamente porque no hay culpables", dice.