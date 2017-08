El coche de los desaparecidos en Girona fue arrojado al pantano

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha afirmado hoy que el coche de la pareja de jóvenes desaparecidos que fue hallado hundido en el pantano de Susqueda "no cayó por accidente", sino porque "alguien lo empujó", en un caso en el que no se descarta ninguna hipótesis, incluida una fuga voluntaria.



En declaraciones a los periodistas, Forn ha indicado que los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre la desaparición el pasado jueves de Marc H.L., de 23 años y vecino de Premià de Mar (Barcelona), y Paula M.P, de 21 y de Arenys de Munt (Barcelona), tras extraer ayer su coche hundido en el pantano de Susqueda (Girona).



"La evidencia más grande es que el coche no cayó por accidente, que el coche fue a parar al pantano porque alguien lo empujó, alguien lo llevó. Esta es la mayor evidencia que tenemos", ha indicado el conseller, tras participar en una reunión de la Junta de Seguridad Local en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).







Imagen de los dos jóvenes antes de desaparecer en el pantano de #Susqueda, si los ves o tienes info llámanos al @112, los seguimos buscando pic.twitter.com/HYpRhgJFyC — Mossos (@mossos) 29 de agosto de 2017

Se retoman las labores de búsqueda

Según Forn, entre las varias líneas de investigación que mantienen abiertas los investigadores, que no descartan ninguna hipótesis, figura la de la desaparición voluntaria, aunque no es la única.Fuentes cercanas a la investigación han confirmado hoy que en el interior del vehículo había una piedra, aunque se está tratando de determinar si ya se encontraba en su interior o entróya que hasta el momento no se ha podido acreditar que estuviera puesta intencionadamente en ningún mecanismo del vehículo.Los agentes también localizaron una nota con anotaciones, aunque se ha determinado que no es ni de despedida ni expresa una intención de suicidio, sino que sólo incluye reflexiones.Los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de la Generalitat, los Agentes Rurales y la unidad subacuática de la Guardia Civil han retomado hoy las labores de búsqueda de la pareja, después de que su vehículo fuedonde estaba sumergido a unos seis metros de profundidad sin sus ocupantes en el interior.Forn ha destacado que los efectivos de rescate están poniendo todo su esfuerzo material y humano para poder localizar a los dos jóvenes, de quien los Mossos d'Esquadra han divulgado una fotografía para pedir la colaboración ciudadana.Los equipos de rescate están rastreando por agua y por tierra toda la zona del pantano, además de pistas forestales cercanas y dos, en busca de los jóvenes desaparecidos.Al parecer, los jóvenes, que estaban de vacaciones, tenían previsto visitar Tamariu, en Palafrugell (Girona) y el Montseny y hacer una excursión en un kayak, propiedad del chico, por el pantano de Susqueda.El kayak inflable del joven con el que, al parecer, pretendían hacer una excursión por el pantano apareció el domingo en el agua, en una zona próxima a la que se encontró el coche, el llamado coll Palomera, medio desinflado.El embalse de Susqueda, en el río Ter,tiene unas 470 hectáreas de superficie, una capacidad de unos 230 hectómetros cúbicos y se extiende por los términos de Susqueda y Sant Hilari Sacalm, en la comarca gerundense de la Selva.A pesar de que los jóvenes salieron a hacer su ruta el jueves, no fue hasta la tarde del sábado cuando sus familiares, extrañados por no tener noticias de ellos, pusieron la denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Premià de Mar.