Buscan a un hombre de 55 años desaparecido el domingo en Cerdedo-Cotobade

La familia de Paulino Cores Portela, vecino de Cotobade, le busca desde el pasado domingo, momento en que su hija, de 16 años, alertó de su desaparición. La menor, que comparte vivienda con el desaparecido, inició su búsqueda en la mañana del 27 de agosto en las proximidades del municipio. Al no hallar ningún dato sobre su paradero, presentó junto a su madre una denuncia en torno a las 11 horas.



Un portavoz de la familia ha explicado a FARO que están muy preocupados y que Paulino no llevaba dinero encima cuando desapareció. Han anunciado que tratarán de ponerse en contacto con el alcalde de Cerdedo-Cotobade para solicitar su ayuda y la de la Protección Civil de los pueblos colindantes.



Paulino Cores tiene 55 años, mide 1,77 metros de altura y pesa 68 kilogramos. En el momento de su desaparición vestía un vaquero azul desgastado, una camiseta de color beige con un dragón en el pecho y bolas negras. Tiene un característico tatuaje de un caballo en el brazo izquierdo, el pelo corto y canoso y los ojos achinados de color castaño.



La Guardia Civil está haciendo ya gestiones para localizar a esta persona y no descarta ninguna hipótesis aunque todo hace indicar que podría tratarse de una desaparición voluntaria.





Aparece el hombre desaparecido en Noia

El hombre de 72 años de nacionalidad portuguesa desaparecido desde el pasado fin de semana fue localizado en la noche del lunes en la localidad coruñesa de Noia en buen estado de salud cuando circulaba en su vehículo entre Baroña y el mirador de Ribasieira.Según la información facilitada por el 112, la Guardia Civil encontró al hombre que faltaba de su domicilio desde el pasado sábado en Porto do Son cuando conducía su vehículo entre Baroña y el Mirador de Ribasieira. El hombre, ha concretado el servicio de emergencias, "Fuentes de la Guardia Civil han señalado a Europa Press que, si bien se pensaba que el varón estaba en Portugal, en la noche del lunes fue localizado en Noia "desorientado", pero "está bien".La Guardia Civil se ha encargado de coordinar el operativo de búsqueda, por el cual han sido movilizados, entre otros medios, patrullas del Seprona, de Porto do Son y Rianxo, así como un helicóptero de la Benemérita, Policía Local y Protección Civil.Los últimos datos de su teléfono móvil, hasta las 16,00 horas del sábado 26 de agosto, lo situaban en la parroquia de Queiruga, en Porto do Son, tras lo que se había perdido la señal. El hombre Manuel Antonio Vieira Moreira, de 72 años de edad y nacionalidad portuguesa, que padece alzheimer, conducía un turismo Renault Megane de color azul oscuro con matrícula portuguesa.