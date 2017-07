Un accidente en el Parque de Atracciones de Madrid deja 33 heridos leves

Al menos 26 personas han resultado heridas leves tras colisionar dos convoyes en el Tren de la Mina, una atracción del Parque de Atracciones, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.



El suceso ha tenido lugar sobre las 14.30 horas, cuando dos convoyes de esta montaña rusa han chocado cuando se iban a detener. De momento, el Samur-Protección Civil, ha atendido a 33 personas, 27 de las cuáles han sido trasladado al hospital.





Todas están siendo trasladadas a distintos hospitales para valoración. No se descarta que el número de afectados aumente. La llamada a Emergencias ha sido directamente del propio Parque de Atracciones.Por otro lado, unha explicado que uno de los trenes se ha quedado "clavado", que no respondía, y que otro que venía por detrás "a velocidad" ha chocado y se han dado "un porrazo".En declaraciones a Europa Press Televisión, Jordi Hernández ha explicado que estaban esperando a subirse en esta atracción nueva, lade España, como explican desde el Parque, donde se usan unas gafas virtuales para poder interactuar."Mientras estábamos esperando,", ha explicado, al tiempo que ha señalado que veían que los trabajadores "no conseguían echarlo para adelante" y que pese a que los operarios estaban dando a los botones, "la cosa no funcionaba". De hecho, ha explicado que su mujer "ha discutido con una" (trabajadora) a la que ha pedido "que parara la atracción".Según el relato de este testigo,y mientras lo hacía, "no ha dado tiempo y ha venido el otro tren por detrás y le ha metido un viaje que no veas"."Con las gafas la gente no esperaba el golpe y la mitad se ha dejado los dientes o la espalda", ha señalado Hernández, quien ha indicado que hay ", porque "nadie esperaba el porrazo". También ha explicado que otros han salido en brazos y que también había personas que estaban siendo atendidas en el lugar."El tren se ha quedado parado en la entrada. No han conseguido echarlo para adelante y el otro ha venido a velocidad y se ha pegado un porrazo", ha insistido Hernández, quien ha indicado que hay un botón de emergencia y que no entienden por qué no lo han apretado si han visto que "no tiraba".En su opinión, de haber dado al, la atracción a lo mejor se hubiera quedado colgada y sólo hubiera sido necesaria la intervención de los bomberos, quedándose todo en una "anécdota" en lugar de un accidente.