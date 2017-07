Detenido un lucense por matar de una paliza a su sobrina de 8 años en Huesca

Iván P.P., un joven de unos 30 años de edad natural de Lugo, fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la brutal paliza que le costó la vida a su sobrina de 8 años, Naiara Valentina, en Sabiñánigo (Huesca), donde reside la familia desde hace años. La menor murió el viernes en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza por los graves golpes recibidos el día anterior, jueves, en su domicilio. El arrestado, al parecer hermano del padrastro de la víctima, fue el que la tarde de los hechos llamó a emergencias alertando, según informa el Heraldo de Aragón, que la niña estaba grave. Los médicos que fueron a la casa vieron que presentaba numerosas magulladuras y traumatismos y un fuerte golpe en la cabeza, solicitándose su traslado urgente al centro sanitario de la capital aragonesa, donde la pequeña murió el viernes tras pasar casi 30 horas en estado crítico.

El presunto agresor alegó en su primera declaración ante el Instituto Armado que la niña se había caído por las escaleras, confirmó el alcalde de la localidad, Jesús Sierra. También habría dado esta versión a los primeros médicos que vieron a la pequeña. Sin embargo, dado el tipo y la entidad de las lesiones se activó el protocolo preceptivo de malos tratos, que derivó finalmente en el arresto del joven. En la tarde de ayer el detenido declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción de Jaca en funciones de guardia. De forma previa comparecieron ante el juez dos menores.

El regidor de Sabiñánigo confirmó que el detenido es originario de Galicia, concretamente de Lugo. Explicó que el padre del arrestado, guardia civil de profesión y que era de esa provincia gallega, se trasladó hace años con su familia a Sabiñánigo cuando fue destinado al cuartel del municipio. El Heraldo de Aragón informa que Iván P.P. trabaja como vigilante de seguridad y residía con su madre. La menor, según Efe, estaba ese día bajo el cuidado de la abuela porque los padres trabajan fuera de esa localidad. Otras fuentes señalaban que la niña residía con su madre, su padrastro y un hermano.

El juzgado de Instrucción que se hizo cargo del caso decretó el secreto de las actuaciones. En el contexto de esta investigación, además de la autopsia practicada al cadáver de la menor, otra de las diligencias clave fue una reconstrucción de los hechos en la vivienda donde ocurrió todo, en el transcurso de la cual el detenido habría añadido que hubo una discusión entre él y su sobrina debido a los estudios, pero en la que en ningún momento habría confesado ser el autor de la paliza.

El suceso causó gran conmoción en la localidad. El alcalde señalaba ayer que entre los vecinos exista una "gran tristeza" por Naiara, una niña que estaba integrada en el municipio, donde cursaba sus estudios en el colegio Monte Corona, cuyos alumnos y profesores asistieron en masa a la concentración de repulsa que tuvo lugar ayer al mediodía.

El regidor también precisó que no existían precedentes de malos tratos conocidos en el seno de esta familia, que sí que recibía atención de los servicios sociales comarcales pero no por ese motivo, sino por otras causas que no concretó. "Nada hacía presuponer algo así", enfatizó, algo en lo que ha coincidido la presidenta de la Comarca del Alto Gallego, Lourdes Arruebo, quien solicitó cautela hasta que se esclarezcan del todo los hechos.

En Sabiñánigo se suspendieron los actos previstos este fin de semana con motivo de las fiestas del Barrio de Santiago, y el alcalde agradeció esta "solidaridad" y "sentimiento" de los organizadores de las fiestas.