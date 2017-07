La Audiencia de Vigo revoca la suspensión de la antigua condena por drogas al presunto asesino de Chapela

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acordado revocar la suspensión de la condena de prisión que tenía José Luis Luna Pereira, el presunto asesino del joven de Chapela, en relación con una antigua sentencia de tráfico de drogas.

La sala había dejado en enero de 2016 sin efecto el ingreso en la cárcel de este vecino de Vigo por aquel caso condicionado, además de a no delinquir en el plazo establecido, a que siguiese un tratamiento de desintoxicación de drogas y no lo abandonase. Sin embargo, los análisis forenses que le realizaban cada seis meses evidenciaron un consumo de estupefacientes. Ante el tercer examen en que se detectó esta circunstancia, y al estimarse que ese consumo no es puntual sino reiterado, la sala, tras pedirlo también de forma previa la Fiscalía, ha decidido en un auto notificado hoy revocar esa suspensión, por lo que deberá cumplir la pena de cárcel que se le impuso en su día, de la que se le descontará, según las fuentes consultadas, el período que estuvo en prisión provisional por ese caso.

En todo caso, José Luis Luna ya se encuentra desde el pasado 26 de junio en prisión provisional por disparar y matar a un joven en la playa de Arealonga en Chapela tras recriminarle este chico que orinase en una zona del arenal donde había gente. Ese noche se habían celebrado las hogueras de San Juan.

Las fuentes consultadas inciden en que la suspensión que se acaba de acordar por el caso de narcotráfico es ajena al crimen (de hecho, la revisión de la ejecutoria para estudiar la revocación se acordó por resolución judicial un día antes del asesinato), señalando además que es relativamente frecuente que se revoque la libertad a condenados por tráfico de drogas al comprobarse que no siguen el tratamiento de desintoxicación al que se habían comprometido a cambio de no entrar en un penal.