Los policías que detuvieron al asesino de Chapela:"Al vernos se quedó bloqueado, no obedecía a razones"

Evitaron lo que ellos mismos y muchos vecinos de Chapela que se encontraban disfrutando de la noche de San Juan en la playa de Arealonga califican de "masacre". Los policías nacionales José María y Jorge Sánchez no dudaron un segundo en enfrentarse a José Luis Luna Pereira, quien armado con un revólver había dado muerte minutos antes al redondelano Dani Beltrán y atentado contra otro joven.

"Nos avisaron y ya no pensamos en nada mas, solo queríamos resolver esa situación, si te paras a pensar en las consecuencias sería peor", recuerda uno de los agentes en una rueda de prensa ofrecida en las dependencias policiales de López Mora. Su intervención fue vital para que nadie más resultase herido y para lograr detener al homicida antes de que puediera huir del escenario.

"Una vez lo localizamos gracias a las indicaciones de un chico que lo siguió varios metros sacamos nuestras armas y le pedimos que sacase su mano de la bandolera, que la tenía de frente y en la que se veía el arma", añade su compañero, quien escenifica como ambos agentes se acercaron cada uno por su lado mientras portaban sus armas regulamentarias hacia el asesino. "Nos empezamos a acercar a él y se quedó como bloqueado. No obedecía a razones", señalan los policías, quien reconocen que el detenido, ademas de amenazas de muerte e insultos, no realizó ningún comentario sobre el crimen. "Nada, no comentó nada de lo que había hecho", apostillan los agentes.

Desde la Comisaría se están realizando las gestiones pertinentes para que ambos policiales sean condecorados con la medalla al mérito profesional por su valentía y decisión en esta actuación.