Estabilizan varios focos del incendio que amenazó al parque natural de Doñana

El incendio declarado el pasado sábado en el paraje de La Peñuela, en Moguer (Huelva), presenta una "evolución muy favorable" al ser estabilizados varios focos, si bien el fuego que ha llegado a adentrarse en el Espacio Natural Doñana, todavía se mantiene activo y continúan los trabajos para sofocarlo. Después de más de 45 horas de trabajos por tierra y aire, ya no se habla de tres frentes, sino de un perímetro de incendio "perfectamente consolidado", según indicó el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

Dentro de ese perímetro existen "puntos calientes" en su interior que rebrotan. Sobre todo lo han hecho en las horas de más calor y a causa del viento que soplaba en la zona, aunque "automáticamente los medios aéreos se están dirigiendo a ellos para apagarlos de manera rápida", apuntó el consejero.

El cambio de las condiciones climáticas a ultima hora del domingo y el intenso trabajo realizado por los profesionales de Infoca, Unidad Militar de Emergencias y Consorcio Provincial de Bomberos, entre otros, durante la noche, posibilitaron un cambio de escenario. "No tenemos prisa en dar por estabilizado el incendio, que avanza de una manera adecuada para la planificación que habían hecho los técnicos del dispositivo", señaló Fiscal, quien remarcó que "lo importante es que el viento no cambie para seguir trabajando como hasta ahora".

Por su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, explicó que en la reunión técnica se decidió que las personas que continúan desalojadas "no regresen todavía a sus casas" y dejó claro que la autorización no se producirá hasta que "no se dé el cien por cien" de seguridad y tranquilidad absoluta.