Un accidente con fortuna en Vigo

Daños materiales y un gran susto. Pero afortunadamente la cosa no fue a más. Un conductor de 83 años que ayer salía con su vehículo de una plaza de aparcamiento en la céntrica calle Simón Bolívar de Vigo perdió el control del coche y, tras impactar primero contra una farola, se fue después contra la terraza de una cafetería. Aunque habitualmente esas mesas suelen estar concurridas, ayer al mediodía, a la hora en que fue el siniestro, la lluvia se alió para que no se produjese una tragedia. En ese momento no había nadie sentado allí ni tampoco pasaba por la acera ningún viandante. En las proximidades hay un colegio. El automovilista, D.R.M., un vecino de la zona jubilado al que conocen en el bar ya que es cliente, fue asistido por los sanitarios del 061 en el punto y ya no fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario. "Tras el accidente estaba en shock, muy preocupado, pero no tenía daños físicos, estaba bien", cuentan en el local.

"Afortunadamente no tenía montada la terraza; si llega a haber gente allí hubiese ocurrido una desgracia", contaba el responsable de la cafetería Las Bellotas. Las sillas y terrazas de la parte exterior estaban apartadas hacia la zona más próxima a la fachada para resguardarlas de la lluvia. Unas ocho sillas, así como la farola, resultaron con daños. Fue lo único que hubo que lamentar. "Tampoco pasaba nadie caminando en ese momento, fue una suerte", relata.

La cafetería está en la confluencia de Ecuador y Simón Bolívar. El siniestro ocurrió en esta segunda calle. El conductor tenía su coche, Mercedes, aparcado en una plaza frente al bar y, tras arrancar, perdió el control y el vehículo salió marcha atrás, invadiendo la acera y empotrándose contra una farola. Después, según cuentan en la cafetería, el hombre volvió a entrar con su vehículo en la plaza de aparcamiento y el coche se le fue de nuevo, esta vez contra la terraza, impactando con las sillas que allí había y contra la fachada del inmueble. El octogenario pudo haber sufrido algún vahído que motivase el siniestro. Tras salir del coche, bajo shock, lo primero por lo que se mostró preocupado fue por si alguien había resultado herido. Además de los sanitarios que examinaron a este hombre -le dieron allí el alta voluntaria, informó el 061-, hasta el punto acudió la Policía Local.

Trabajadores del bar apagaron el coche, que después fue retirado del lugar. Es un vehículo automático.