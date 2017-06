La Audiencia inicia el proceso de selección de jurado para un crimen machista ocurrido en Vigo

Con la previsión de celebrar el juicio en noviembre, la Audiencia de Vigo puso en marcha el proceso de cara a seleccionar al jurado que juzgará a Alberto V.G., el sexagenario acusado de arrojar a su esposa de 71 años por la ventana en 2015 en Vigo. En la jornada de ayer se realizó en la sala el sorteo para elegir el grupo de 36 candidatos de los que saldrán los 9 titulares y los dos suplentes de ese tribunal popular.

El jurado no sólo tendrá que decidir si el acusado es culpable o no del crimen, sino establecer si estaba bajo los efectos de un trastorno psiquiátrico. El fiscal califica los hechos de homicidio, pero estima que concurre la eximente completa de enajenación mental, por lo que pide su ingreso en un psiquiátrico penitenciario por un máximo de 15 años. La acusación particular le atribuye delito de asesinato y solicita prisión permanente revisable. Y la defensa plantea la absolución.