Un juzgado vigués investiga un caso de presunto fraude en subvenciones públicas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo mantiene abierta una causa en la que se investiga un caso de presunto fraude en subvenciones públicas. Aunque el mutismo existente en torno a este caso es absoluto, lo que sí ha trascendido que en el mismo hay en la actualidad al menos tres personas en calidad de imputadas, dos de ellas responsables de sendas empresas en las que en el momento actual se focalizan las pesquisas. La denuncia de un directivo que fue despedido y que está personado como acusación particular fue lo que dio origen a la investigación judicial. El asunto tendría relación con ayudas de I+D+i.

La investigación judicial en torno a esta causa se abrió hace ya más de un año. Ayer por la mañana estaban previstas las primeras declaraciones de investigados ante la magistrada del juzgado instructor vigués con la presencia del fiscal especializado en Delitos Económicos de la ciudad olívica y de varios abogados que se encuentran personados en la causa -algunos de ellos de fuera de la ciudad olívica-, pero las comparecencias señaladas finalmente se aplazaron sin que haya trascendido el motivo de la suspensión.

Trabajador

Fueron las denuncias de un trabajador con puesto de responsabilidad en una empresa a raíz de que fuese cesado en la misma, exponiendo presuntas irregularidades en varias sociedades, las que llevaron a abrir la investigación judicial que está en marcha en Vigo en torno a estas subvenciones.

Las fuentes consultadas no precisaron a cuánto ascendería el supuesto fraude denunciado, si bien insisten en que, al menos en el momento actual de las pesquisas, la cantidad económica objeto de investigación no es elevada. Por el momento, no hubo declaraciones de testigos en sede judicial.