Hallan en una casa de Sevilla a tres menores encerrados con cadenas

La Policía Nacional y Guardia Civil han localizado en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), a tres menores de edad de entre seis y once años que se encontraban solos en una vivienda, "dentro de una habitación cerrada con una cadena". Los menores residían junto a sus familiares en casa "ocupadas de forma irregular", no estaban escolarizados ni se les había realizado los seguimientos médicos necesarios. La vivienda en la que se encontraban estos menores carecía además de las condiciones básicas para su habitabilidad, ya que no tenía agua corriente ni electricidad ni ventanas, y registraba, además, una "grave falta de higiene".