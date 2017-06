Un bebé de dos meses muere en un accidente de tráfico en Murcia

Servicios de emergencias no han podido salvar a una niña de dos meses de edad que ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas en accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la autovía RM-1, a la altura de Sucina (Murcia). Otras 4 personas (2 mujeres y 2 niños) han sido trasladadas al hospital "Los Arcos del Mar Menor" en San Javier con heridas que, aparentemente, no revisten gravedad.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 15.33 horas. Señalaban que, en la citada vía, a la altura del km. 8, en dirección a San Javier, habían colisionado un turismo y un camión y que en el interior del turismo había personas heridas y atrapadas en su interior. Al lugar se movilizaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Murcia y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del Servicio Murciano de Salud.

Finalmente, no fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que no había nadie atrapado. Los sanitarios no pudieron salvar a una niña de 2 meses de edad , que murió antes de poder ser trasladada a centro hospitalario. Los otros 4 opcupantes del turismo, 2 mujeres de unos 40 años de edad y dos niños de unos 2 años fueron estabilizados y trasladados al mencionado centro.