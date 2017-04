Villanueva, tras el archivo del caso Diana Quer: "No se escatimarán recursos"

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha manifestado que no se "escatimarán recursos" en el caso de la joven madrileña Diana Quer -desaparecida desde el 22 de agosto del año pasado-, tras decretar el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) el sobreseimiento provisional de la causa.

Respecto a esta decisión, tras la decepción trasladada por los padres y preguntado si también existe malestar entre los investigadores, Villanueva ha manifestado que la Guardia Civil seguirá trabajando, tanto a través de su unidad central como en el ámbito autonómico, en un caso que ha calificado de "extremadamente complejo por la cantidad ingente de datos".

Así, ha recordado que se ha trabajado "desde un primer momento" en la investigación de personas, vehículos y móviles, además de "corroborar los datos de las cámaras de tráfico y de otros lugares" con este tipo de dispositivos.

Ahora, tras el archivo provisional, ha expuesto que se va a seguir trabajando en la misma línea "y con la misma intensidad" por si aparece "algún indicio" que pueda llevar la investigación "hacia un punto concreto". En este caso, ha precisado que los resultados se comunicarán de nuevo al juez.

Con ello, el delegado del Gobierno en Galicia ha querido transmitir "tranquilidad" a los padres de la joven. "La actividad policial no se va a aminorar", ha insistido en la misma línea. Como recoge también el auto judicial, Villanueva ha recordado que el archivo provisional está vinculado con el hecho de que no haya "ningún sospechoso sobre el cual dirigir" sobre el cual dirigir la acusación.

Ninguna línea "cerrada"

Con todo, ha insistido en que no hay "ninguna línea cerrada", aunque no ha querido avanzar ningún dato concreto, pese a levantarse el secreto del sumario, por no "poner en peligro ninguna línea de investigación".

Así, ha admitido que el trabajo durará "meses" por el hecho, entre otras cuestiones, de que no se sepa si la joven madrileña sigue viva o no. Pese a ello, no ha descartado que pueda aparecer "un dato nuevo" que permita avanzar en este caso.