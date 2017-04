El abogado de la madre de Diana Quer tacha de "desatino" el fin del secreto de sumario

La madre de Diana Quer está radicalmente en desacuerdo con el levantamiento del secreto de sumario sobre la desaparición de la joven el pasado agosto en A Pobra do Caramiñal. Su abogado, Pedro Víctor de Bernardo, ha anunciado esta mañana en el programa Espejo Público de Antena 3 que su representada "no se personará en las actuaciones". Esto supondrá que no tendrán acceso al expediente que recoge las pesquisas y advierte que "ejerceremos todas las acciones penales contra quien filtre informaciones porque puede perjudicar gravemente al caso".

De Bernardo ha tachado de "desatino" el levantamiento del sumario al "no haber partes personadas en el caso ni ningún investigado contra el que dirigir una acción penal". Expone que el secreto de actuaciones sirve para garantizar el éxito de la investigación y que no transciendan a la luz pública acciones de los investigadores que podrían alertar a posibles implicados. Por ello, censuran la decisión del juez de Ribeira, que ayer comunicó la decisión a los padres de Diana.

El abogado sí comparte, sin embargo, el sobreseimiento de la causa ya que no significa el fin de las pesquisas policiales. Sobre el estado de Diana López Pinel explicó que se encontraba muy afectada tras conocer el auto judicial.