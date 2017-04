El juez archiva el caso de la desaparición Diana Quer

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue por la desaparición de la joven madrileña Diana Quer, de la que se perdió la pista en el mes de agosto del año pasado.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juez ha tomado esta decisión dado que, por el momento, "no existen indicios" para dirigir el caso "frente a alguna persona determinada", aunque aclara que "es necesaria la continuación de la investigación".

Los padres de Diana Quer han acudido este miércoles personalmente a los juzgados de Ribeira para reunirse con el magistrado, que les ha explicado los motivos de esta decisión, así como su intención de levantar el secreto de sumario que hasta ahora pesaba sobre las actuaciones.

Cuando están a punto de cumplirse ocho meses de la desaparición de Diana Quer, el juez que instruye el caso citó de urgencia a los padres este mediodía en Ribeira. Allí, el titular del Juzgado Número 1 les trasladará el estado de las actuaciones en torno a la investigación sobre el paradero de su hija mayor.

8 meses sin Diana



Transcurridos ocho meses desde aquel 22 de agosto en que se le perdió la pista a Diana en A Pobra do Caramiñal, pocos avances ha habido. El laborioso análisis de los miles de teléfonos que aquella madrugada se conectaron a las mismas antenas que el terminal de la joven señaló a 10 personas, que resultaron no tener ninguna relación con el caso. Los investigadores continuaban tirando del hilo telefónico para comprobar si la o las personas que se habrían llevado a Diana apagaron sus teléfonos en A Pobra para no ser rastreados.

Del estudio del móvil de Diana, hallado el 28 de octubre bajo el puente de la autovía AG-11, cerca del puerto de Taragoña, no ha trascendido ninguna novedad. Ni los últimos mensajes ni la geoposición del terminal aquella noche.