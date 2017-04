La desaparecida en Vigo se escapó de una ambulancia que la llevaba al hospital

La mujer de 47 años desaparecida desde el lunes en Vigo se escapó de una ambulancia que la llevaba al Hospital Álvaro Cunqueiro. La denuncia por la desaparición de Celia María Lino fue interpuesta ante la Guardia Civil de A Guarda -la familia vive en O Rosal-, tras lo que otros cuerpos como Policía Nacional fueron alertados. SOS Desaparecidos, que mantiene la alerta activada, dijo que la familia informó que Celia les telefoneó ayer, informando que estaba bien y que aún no sabía si quería regresar a casa. La mujer hizo una llamada a primera hora de la tarde desde una cabina y más tarde telefoneó otra vez. La mujer ya había desaparecido en 2015.



Aunque fuentes policiales indicaron que la mujer se había fugado del Álvaro Cunqueiro, después aclararon que "se escapó" de una ambulancia que la estaba dejando en el centro. El Sergas confirmó que no se escapó del hospital, agregando que, desde 2016, no estuvo ingresada allí. Celia mide 1,75 metros, es muy delgada y tiene el pelo castaño claro. Necesita medicación.