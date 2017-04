El golpe antidroga en Vigo y Xinzo acaba con los doce detenidos en prisión

Los 12 detenidos en la "Operación Gaijo" de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas ya están en la cárcel. El riesgo de reiteración delictiva y fuga, la pena a la que se enfrentarían -de 3 a 6 años de cárcel- y la notoria cantidad han sido determinantes. La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Xinzo de Limia envió ayer a la cárcel a los cinco sospechosos que fueron arrestados en Vigo. El domingo ya se había dictado prisión preventiva para los siete detenidos el viernes en la localidad ourensana. La red de escala "medio alta" no solo queda desarticulada sino que ingresa al completo entre rejas. Todos se acogieron a su derecho a no declarar.



El balance de sospechosos en esta operación por un delito contra la salud pública es de seis residentes en Vigo, cuatro en Xinzo de Limia, uno en Rairiz de Veiga y uno en Redondela, con edades entre los 22 y 57 años. Los siete presuntos traficantes apresados en Xinzo de Limia son el presunto cabecilla, dueño de un laboratorio de elaboración de cocaína en Fragoselo (Coruxo), J. S. C., vigués de 43 años, con locales de hostelería y dos chalés según destacan los agentes, así como J. L. R. R., vigués de 56. Ambos acudieron el viernes a Xinzo a entregar un paquete de 1,1 kilos de cocaína con origen en Colombia. También cayeron en Ourense P. M. G. M., un portugués de 40 años; N. O. M., una brasileña de 22 años afincada en Xinzo; M. A. P. M., otro luso con residencia en la capital limiana, de 36 años; E. R. S., brasileña de 44 de Xinzo, y J. F. G. Á., de Rairiz de Veiga y 57 años.



El número de implicados detenidos en Vigo, y que ayer salieron del juzgado limiano de camino a la cárcel, es de cinco. La Guardia Civil detuvo allí a M. F. B. G., una paraguaya de 27 años con domicilio en la ciudad olívica; P. F. C. viguesa de 40 años; M. R. G., vecina de Redondela de 44 años; así como J. A. N. G., vigués de 33, y A. J. L. D., de 49 años y también de Vigo.