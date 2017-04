Encarcelan a los 7 detenidos en Xinzo tras una entrega de cocaína elaborada en Vigo

J. S. C., vigués de 43 años, con locales de hostelería y dos chalés según destacan los agentes, disponía de un laboratorio para la elaboración de cocaína en Fragoselo, en la parroquia olívica de Coruxo. Él y otro vigués, J. L. R. R., de 56 años, fueron de los primeros detenidos el viernes por la Guardia Civil, en el marco de la operación "Gaijo", que se salda con 12 investigados y casi 11 kilos de droga intervenida, si se incluyen 2,67 de metmorfina, un antidiabético que suele emplearse como sustancia de corte. Los dos vigueses cayeron al acudir a Xinzo de Limia para entregar presuntamente a otro de los miembros de la red un paquete con 1,1 kilos de cocaína. Al desarticular esta trama tras más de un año de investigacióni, la Guardia Civil de Ourense retira de la circulación estupefacientes valorados en unos 900.000 euros en el mercado ilícito. La magistrada de Instrucción 1 de Xinzo dictó ayer prisión preventiva para los 7 detenidos en la localidad ourensana el viernes. Hoy está previsto el paso a disposición judicial de los 5 que fueron arrestados en Vigo.



Los agentes encontraron 2,7 kilos de cocaína, 5,2 kilos de marihuana. 330 gramos de hachís y 2,67 kilos del antidiabético metmorfina. Fuentes de la investigación explican que la trama elaboraba la droga y la distribuía en las zonas de Xinzo de Limia, Verín y Celanova. Ese sería su mercado principal.



El balance de sospechosos en esta operación por un delito contra la salud pública es de 6 residentes en Vigo -nacionales y foráneos-, 4 en Xinzo de Limia, 1 en Rairiz de Veiga y 1 en Redondela. Los 7 presuntos traficantes apresados en Xinzo de Limia y que ayer pasaron a disposición de la juez son los ya citados J. S. C. y J. L. R.R., así como P. M. G. M., un portugués de 40 años vecino de la localidad ourensana; N. O. M., una brasileña de 22 años afincada en Xinzo; M. A. P. M., otro hombre de nacionalidad lusa con residencia en la capital limiana, de 36 años. La lista se completa con E. R. S., brasileña de 44 afincada en Xinzo, y J. F. G. Á., un vecino de Rairiz de Veiga de 57 años.



El número de implicados detenidos en Vigo, y que hoy rinden explicaciones en el juzgado, se elevó a 5. En la primera ciudad de Galicia fueron detenidos M. F. B. G., una paraguaya de 27 años con domicilio en la ciudad olívica; P. F. C., una viguesa de 40 años; M. R. G., una vecina de Redondela de 44 años; así como J. A. N. G., vigués de 33, y A. J. L. D., de 49 años y también de Vigo.



El inicio de la operación se remonta a enero de 2016 y su eclosión se produjo el viernes. Los agentes llevaron a cabo 7 entradas y registros en Vigo, y 3 en Xinzo. Se incautaron de 42.500 euros en efectivo y de 7 vehículos, entre los que se incluye alguno de alta gama. La operación se llevó a cabo bajo secreto de sumario. El caso "Gaijo" es uno de los mayores golpes contra el tráfico de drogas asestado en los últimos años en la provincia de Ourense.