Denuncian en Valencia a un presunto estafador de novias

Un hombre de 36 años de Torrent (Valencia) ha sido acusado por varias de sus exparejas sentimentales, quienes aseguran que durante los meses de convivencia les desaparecieron objetos de valor y éste suplantó su identidad para sacar teléfonos de alta gama. El sospechoso niega haber sacado un beneficio económico de sus relaciones.

"Lo quiero todo contigo. Si me dices cásate conmigo mañana, lo haría sin pensarlo. No me he sentido así en mi vida, algo tan fuerte por alguien en tan poco tiempo. Has desmontado mi mundo y has creado uno muchísimo mejor, un mundo a tu lado". Este es uno de los mensajes de audio que envió un presunto estafador de mujeres a una de sus víctimas. El sospechoso, que ya ha sido detenido en varias ocasiones tras ser denunciado por estafa y usurpación de estado civil por sus propias exparejas sentimentales, aprovechaba presuntamente estas relaciones para sacar un supuesto beneficio económico, tanto con la contratación de telefonía móvil a nombre de éstas como con pequeños hurtos de dinero, joyas o aparatos electrónicos.

Sus víctimas preferidas, mujeres separadas o madres solteras, a quienes conoce a través de redes sociales. Según denuncian varias de las afectadas localizadas por este periódico, tras lograr engatusarlas, mediante "una buena labia y fingiendo ser millonario", las convencía para irse a vivir con ellas. Era entonces, durante los meses de convivencia, cuando éstas empezaban a detectar la desaparición de objetos de valor, como un ordenador portátil o una tableta, y la llegada de cargos por teléfonos de alta gama que ellas no habían adquirido.

"Es como un actor de telenovelas, se presenta como el salvador y te dice que a su lado, con su fortuna y su amor, nunca te va a faltar de nada", asegura una de estas mujeres, que prefiere mantener el anonimato. Para representar este supuesto papel de hombre adinerado y con recursos, con el que atraer la atención de sus supuestas víctimas, éstas afirman que se presentaba como arquitecto y decía tener varios negocios, así como coches de alta gama (cuyas fotografías colgaba en las redes sociales). "Luego te dabas cuenta que ni coche ni nada. Y cuando le preguntaba decía que en moto nos moveremos mejor", recordaba otra de las chicas.

Por su parte, el presunto estafador, que fue arrestado por última vez el pasado mes de marzo en Torrent por una requisitoria por una de estas denuncias, niega por completo que haya sacado un rédito económico de sus respectivas novias a lo largo de estos años. "Se han compartido gastos, hemos hecho viajes juntos, no es cierto que me haya aprovechado de ellas", remarcó el denunciado.

Asimismo insistió en que solo le han denunciado dos exnovias y que en el juicio se demostrará que no ha sacado teléfonos a nombre de ellas ni abierto cuentas bancarias suplantando la identidad de sus parejas. Respecto a que les hiciera creer que era millonario y que trabajaba como arquitecto, también lo niega. "Trabajo como autónomo y tengo una empresa de electricidad y mantenimiento", asevera, a la vez que reconoce haber tenido varios vehículos, entre ellos un Jaguar, un Audi, y actualmente un Mercedes de gama alta.

"Nunca les dije que era millonario"



No obstante, este periódico ha podido contactar con al menos tres de las supuestas estafadas y se tiene constancia de varias mujeres más, quienes han preferido no denunciarlo al sentirse avergonzadas por haber caído en el engaño. "Lo tiene todo bien estudiado y como a algunas solo les ha estafado cantidades pequeñas no quieren saber nada de él ni de denuncias. Además siempre que lo detienen el juez lo deja en libertad", argumenta una de las denunciantes.

Además del dinero supuestamente estafado, de las reclamaciones de las compañías de telefonía y de los bancos, por los contratos que el acusado firmaba presuntamente utilizando los datos personales de sus parejas, las afectadas dicen sentirse engañadas moralmente por sus falsas promesas de amor. "El primer día noté que te quería, el segundo te amaba, al tercero estaba loco por ti, al cuarto necesito una vida a tu lado y en el quinto no respiro si no es por ti". Este supuesto mensaje de amor enviado a éstas, eso sí, no supone delito penal alguno.