La red de traficantes de Xinzo y Vigo tenía un laboratorio de coca y 11 kilos de varias drogas

El balance de la "Operación Gaijo" de la Guardia Civil, que ha desarticulado una red de tráfico de drogas a escala "medio alta", según la Comandancia de Ourense, es de 12 detenciones -7 de ellas en Xinzo de Limia y las otras 5, en Vigo-, dos días de entradas y registros con autorización judicial en domicilios y otras propiedades -7 en la ciudad olívica y 3 en la localidad ourensana- y cerca de 11 kilos intervenidos de distintas sustancias (incluidos 2,67 de metmorfina, un antidiabético y posible sustancia de corte). En Vigo, la Policía Judicial ha desarticulado un laboratorio en Fragoselo en el que se elaboraba cocaína, según aseguraron ayer fuentes próximas al caso.



Los implicados se enfrentarán a un delito contra la salud pública con distinta tipificación, según el daño potencial de la mercancía aprehendida. Los agentes encontraron 2,7 kilos de cocaína -se considera que este estupefaciente causa grave daño a la salud, y las penas por tanto son más elevadas-, 5,2 kilos de marihuana. 330 gramos de hachís y 2,67 kilos del antidiabético metmorfina. Además, la Guardia Civil se ha incautado de 42.500 euros en efectivo, 7 automóviles así como básculas de precisión para el pesaje y manipulación de la droga.



La operación estalló el viernes y está dirigida por el juzgado de Instrucción Número 1 de Xinzo de Limia. La magistrada ha mantenido el secreto de actuaciones por el buen desarrollo de la investigación, que se prolonga desde hace meses con escuchas y seguimientos.



La Guardia Civil de Ourense comunicó a última hora de la noche de ayer, casi al cierre de edición, el balance de un golpe contra el tráfico de drogas que es ya uno de los mayores registrados en la provincia de Ourense en los últimos años. No trascendieron detalles de la actuación de la Policía Judicial hasta la finalización de los registros.



La operación está dirigida por la magistrada limiana. Se prevé que los 12 detenidos en este caso pasen a disposición judicial mañana por la mañana. Siete de los investigados, cuya identidad o antecedentes aún no ha trascendido, son de nacionalidad española. El resto son foráneos de origen sudamericano. Según el instituto armado, forman parte de esta red dos mujeres brasileñas, una de nacionalidad paraguaya y dos varones portugueses.



La red desarticulada se trataría de una organización importante, no de traficantes dedicados al menudeo y un ámbito local. Tendría capacidad para abastecer el mercado por varias provincias. En la bautizada como operación "Gaijo" han participado agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense y de Xinzo de Limia.