Investigan dos robos y dos tentativas en cuatro viviendas de una parroquia de Vigo

La Policía Nacional de Vigo investiga dos robos y otras dos tentativas en cuatro viviendas de la parroquia viguesa de Alcabre. Los asaltantes lograron llevarse diversas joyas de una de las casa, cuyos moradores no se encontraban dentro en esos momentos, mientras que en la otra, tras una primera inspección, solo produjeron daños materiales. Los asaltos se produjeron en las calles Redondo, Pardaíña y Castaña, donde los atracadores forzaron puertas y rompieron varias ventanas.



Los vecinos, muy afectados y nerviosos por lo sucedido, dieron la voz de alarma sobre las 22.00 horas de la noche del viernes. Uno de loa afectados vio a través de las cámaras de seguridad como "cuatro encapuchados" trepaban por el muro de su jardín y entraban en su propiedad. "Mi mujer y yo ya estábamos en la habitación y escuché el timbre. Contesté pero no me respondió nadie así que fui a mirar en los vídeos de seguridad y me encontré con los cuatro ladrones en el jardín", relataba ayer uno de los afectados. En su casa, al igual que en la de su hija, los supuestos delincuentes no lograron acceder al interior. "Internaron levantar las persianas pero no pudieron. Iban cargados con palos y linterna. Y seguramente tendrían un cómplice que los esperaba en el coche", apunta este vecino. Varios de los afectados llegaron a increpar a los asaltantes que, según explicaron los vecinos, escaparon solo cuando "se les amenazó con llamar a la Policía" .



La búsqueda de los sospechosos podría agilizarse por parte de los agentes gracias a las cámaras que captaron a los delincuentes y que serán entregadas por las víctimas a la Policía Nacional. Los vecinos de la zona reconocen que nunca había sucedido nada similar en el entorno y reconocen su temor ante lo sucedido. "Ahora el caso está en manos de la Policía, pero sí estamos asustados", lamentan.