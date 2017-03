El Supremo baja tres años y medio la condena a los secuestradores del maderero en Lalín

La Sala II del Tribunal Supremo reduce de 11 años y medio a 8 años la pena a los seis principales implicados en el secuestro del maderero de Cambre Abel Diéguez en enero de 2014, liberado cinco días después por la Guardia Civil en un cobertizo de Xar (Lalín), y por el que exigían 70.000 euros de rescate En la sentencia, el Supremo entiende que no debe aplicarse la agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar al argumentar que no estaba excluida "en absoluto" la presencia de personas que pudieran transitar por él. Los afectados por esta reducción de penas son los hermanos Jesús y José Manuel Mejuto Paredes, José Miguel Mejuto Rivera -hijo del primero-, Jesús Manuel Miguélez García, Isabel Martínez Silva y Ramón Mosquera Tarrío.



La sentencia dictada por el Supremo no admite recurso. En el caso de Jesús Mejuto Paredes y de su hijo José Miguel Mejuto Rivera, su abogado defensor, Antonio Salceda Domínguez anunciaba ayer la próxima petición de permiso de salida de la cárcel de Monterroso para sus clientes después de llevar ya tres años y dos meses en prisión preventiva.