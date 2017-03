El ADN vincula a un acusado con el asalto a un chalé de Vilanova

"No he estado nunca en la comunidad de Galicia". El acusado de asaltar el chalé de un constructor en Baión (Vilanova de Arousa) se declaró ayer inocente en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Según el fiscal, el procesado, W. F. L., sudamericano, participó en el robo a la vivienda con otras tres personas que no fueron identificadas. Restos de ADN y una huella dactilar en una de la bridas con las que ataron a las víctimas son dos de las pruebas contra él.



W. F. L. justificó su ADN en una brida al afirmar que "siempre estuve rodeado de personas que se dedican a este tipo de cosas" y que por eso "mis huellas pueden aparecer en cualquier lugar en donde hayan estado estos criminales". El fiscal solicita 16 años y 8 meses de prisión.