Un sexagenario intenta estrangular a su mujer y se ahorca al creerla muerta en Salceda

La parroquia pontevedresa de Soutelo, en el término municipal de Salceda de Caselas fue el escenario del último caso de violencia de género. Pablo Fernández M., un obrero jubilado de 60 años intentó presuntamente estrangular a su mujer en la mañana de ayer. Se desconocen los motivos, pero el varón entró en la habitación conyugal y la agarró fuertemente por el cuello hasta que la creyó muerta. En este forcejeo la mujer, Hermosinda López, ama de casa de 57 años, pudo haberse golpeado la cabeza contra la pared o contra un objeto, por lo que acabó tendida en la cama sobre un gran charco de sangre. Supuestamente, su marido la dio por muerta, entonces se dirigió al alpendre situado detrás de la vivienda matrimonial, colocó una cuerda en lo alto del cobertizo, se ató las manos a la espalda con una brida y se ahorcó.

No solo la Guardia Civil, encargada de la investigación del caso sostiene esta teoría, sino que el propio fallecido lo reconoció en una de las dos notas que dejó escritas antes de morir. En una narra presuntamente ser el autor del estrangulamiento de su mujer. En la otra, pide que su entierro se lleve a cabo en la parroquia de San Xurxo, lugar colindante al lugar de residencia del matrimonio. Pero se autoinculpó de un crimen que no llegó a cometer. Hermosinda López no falleció, quedó inconsciente tras la agresión y fue la llamada de móvil que le realizó una vecina la que permitió auxiliar de una manera pronta a la mujer.

Según informaron familiares y vecinos del matrimonio, que residía en la vivienda donde ocurrieron los hechos junto a sus tres hijos ya mayores de edad, una vecina y amiga de 'Sinda', como es conocida la víctima entre sus allegados, contactó telefónicamente con ella para avisarla de su intención de acudir a un centro hospitalario en la capital olívica. La mujer, que había recuperado mínimamente la consciencia, llegó a atender la llamada y profirió varias palabras pero con un tono de voz muy débil, según explicaron los familiares, a lo que acto seguido dejó de oírsela al cortarle la llamada. Este episodio hizo sospechar a la vecina que algo malo le podía estar ocurriendo a Hermosinda López, por lo que acudió a la vivienda y se encontró a ésta en un charco de sangre.

Una vez se dio la alerta, en torno a las 11.00 horas de la mañana, la Guardia Civil se personó en la vivienda unifamiliar de Soutelo y descubrió el cadáver del hombre, de 60 años ya fallecido. La mujer fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde ingresó en la UCI con una hemorragia cerebral. Tanto familiares de la mujer como otras fuentes oficiales consultadas afirman que está fuera de peligro y no se teme por su vida.

La Guardia Civil abrió una investigación para aclarar lo ocurrido. Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicaron en la tarde de ayer que, a tenor "de las investigaciones realizadas hasta el momento se desprende que las lesiones sufridas por la mujer fueron provocadas por su marido, que posteriormente acabó con vida". Estas mismas fuentes judiciales precisaron que no constan denuncias previas por episodios de malos tratos, pero el suceso sí está investigándose como un posible caso de violencia género. Asumido la investigación el Juzgado de Instrucción número 3 de O Porriño, por el que se encontraba en funciones de guardia. De confirmarse, se trataría del segundo episodio de violencia de género en Galicia en lo que llevamos de 2017 tras el fallecimiento de una mujer en su vivienda de Carballiño a manos presuntamente de su marido, quien intentó posteriormente quitarse la vida sin éxito.

La consternación sacudió a esta parroquia salcediense. Su alcalde, Marcos Besada, expresó su abatimiento y el de los vecinos tras conocer este suceso, ya que el matrimonio es "muy conocido". El regidor tachó de "impactante" la noticia, que lo ha cogido de viaje, y aguarda al esclarecimiento de los hechos antes de decretar ninguna medida institucional.