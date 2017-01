El falso correo de Diana Quer habría sido enviado desde el extranjero

SOS Desaparecidos recibió el pasado diciembre un e-mail firmado por Diana Quer -desaparecida el 22 de agosto en A Pobra- que decía: "Hola. Estoy bien necesito estar un tiempo fuera de España. Saludos, Diana Quer". Desde el primer momento se descartó que la joven fuese la autora del mensaje e inmediatamente los investigadores intentaron rastrear quién estaba detrás del correo. Según desvela hoy El Confidencial fue un pirata informático desde un país extranjero quien remitió el mensaje, sin que se haya aclarado aún con qué objeto. La UCO pedirá tramitar una comisión rogatoria para detener a este individuo.

En un principio, desde SOS Desaparecidos validaron el mensaje porque estaba asociado al número de teléfono de la joven desaparecida. Sin embargo, detalla el diario digital, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartaron enseguida que se tratara de un 'mail' enviado por Diana Quer señaladando ya a un experto en informática que habría usurpado la identidad de la desaparecida.

Desde SOS Desaparecidos ponen en duda el origen de esta información e incluso que se haya podido localizar en el extranjero al supuesto autor del correo. Joaquín Amils manifestaba esta mañana en Espejo Público: "Me preocupa muchísimo que se busque un hacker fuera de España cuando nadie conocía, ni el entorno de la familia, esa cuenta de correo. Yo veo una acción de despiste, de poner en duda la labor de los cuerpos de seguridad y de la credibilidad de SOS Desaparecidos, porque para nosotros Diana no es un negocio", ha remachado. "No me creo que ese correo haya salido del extranjero, que no saliera del entorno, no necesariamente de la familia, como amigos etc; queremos saber si esta cuenta estaba creada antes del correo o posterior, pero sí está claro que está vinculada al teléfono de Diana".

Últimas informaciones

Los investigadores han vuelto sobre sus pasos y han regresado a donde todo comenzó: A Pobra. A través del cotejo de las conexiones a las antenas telefónicas tratan de descubrir qué líneas se apagaron aquella noche en la franja horaria en la se le perdió la pista a Diana. La hipótesis a la que se ciñen sería la de un secuestro premeditado en el que la persona o personas implicadas habrían desconectado sus terminales para no ser rastreados.