Condenado por robar e intentar violar a una joven en un portal de A Coruña

Un hombre fue condenado a dos años de cárcel por robar e intentar violar a una joven en el portal de su casa, situada en la coruñesa calle Sol, durante la madrugada del 13 al 14 de agosto de 2014. El procesado, según consta en la sentencia, entró tras la víctima en el edificio y se abalanzó sobre ella. "La agarró fuertemente para que no se pudiese mover , tocándole los pechos y en la zona genital", relata el juez en el fallo, en el que subraya que los gritos y la resistencia que opuso la afectada hicieron que el agresor abandonase el inmueble sin conseguir su propósito, no sin antes sustraerle la cartera del bolso.

Casi un año después, el 5 de agosto de 2015, la víctima se encontró con el procesado en la calle Orzán sobre las tres de la madrugada y le preguntó si se acordaba de ella, ante lo que reaccionó empujándola, agarrándola del cuello y dándose a la fuga.

El procesado negó los hechos durante el juicio, pero el magistrado destaca en la sentencia la credibilidad de la versión de la víctima, quien relató que se cruzó con el sospechoso por la calle, pero que no le hizo caso. En cuanto se disponía a acceder a su portal, la empujó, la tiró contra las escaleras y le realizó tocamientos por diversas partes del cuerpo. Cuando gritó, el sospechoso se levantó de encima de ella y le sustrajo su cartera. La mujer llamó a su madre, que residía en el inmueble, para que bajase a auxiliarla. Tras calmarla, entre las dos decidieron no denunciar los hechos, ya que la perjudicada no disponía de ningún dato para identificarlo.

"Decide no denunciar porque solo quiere olvidar. Esta reacción es muy común y normal entre las personas agredidas sexualmente porque revivir los hechos es como sufrir nuevamente la agresión", señala el juez en el fallo. El sospechoso fue condenado como autor de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia, así como de un delito leve de lesiones. Además, deberá indemnizar a la afectada con 5.000 euros por daños morales ."Se trata de un acto claro de naturaleza sexual, realizado ejerciendo violencia física, pues la tiró al suelo sobre las escaleras y se le echó encima para impedir su defensa", argumenta el juez. El imputado, como la pena es de dos años y carece de antecedentes, evitará ingresar en prisión.