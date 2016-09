La investigación del caso Diana cumple un mes sin que haya una hipótesis "preferente"

Tal día como hoy hace 30 días, el 21 de agosto, Diana Quer acudía a las fiestas que esa noche se celebraban en A Pobra. Horas después, ya en la madrugada del día 22, se le perdía la pista. El caso se ha convertido en una prioridad para la Guardia Civil, que no escatima recursos, horas ni efectivos para tratar de dar con el paradero de esta joven. Hubo avances sobre los pasos que dio hasta esas aproximadamente 04.15 horas que se apaga su teléfono móvil y se pierde su rastro. Pero pasadas ya más de cuatro semanas aún no hay una hipótesis "preferente" sobre lo que le pudo ocurrir a la chica. "Todas las vías siguen abiertas", afirmaba ayer el delegado del Gobierno en Galicia Santiago Villanueva, que ahondó en que los agentes están a la espera "de nuevas pruebas que se puedan aportar" para intentar arrojar luz sobre el asunto.

Son muchas las diligencias practicadas. "Y se van a seguir realizando", aseveraba Villanueva. Se trata, dijo, de actuaciones in situ, de tirar del hilo de las pistas que da la telefonía móvil o de más entrevistas "que ratifican o contradicen" las declaraciones con las que se contaba con anterioridad. Los teléfonos resultan claves. La localización y movimiento del móvil de Diana evidenció que esa madrugada -tras ir a casa a cambiar su ya famoso short rosa por ropa de más abrigo- se movió en un vehículo al menos hasta la zona de Rianxo. Estas diligencias se complementen con el "posicionamiento" de otros móviles en el mismo lugar, y el análisis de matrículas y vehículos que pasaron por ese trayecto.

Los investigadores habrían conseguido avanzar estrechando el círculo en torno a 100 automóviles, uno de los cuáles podría ser al que se subió Diana aquella madrugada con un acompañante o acompañantes cuya identidad sigue cubierta por un interrogante. ¿Lo hizo voluntariamente tras ir a casa a cambiarse y salir sólo con su teléfono y las llaves, algo que parecería indicar que pretendía regresar a la vivienda? ¿Algo se torció sin embargo después? Esa es una de las tesis que se manejan, pero, las fuentes oficiales lo volvían a reiterar ayer, aún no se descarta nada.

Un turismo Audi A3 negro identificado, en torno al cual fue interrogado un individuo, ya habría sido descartado.

Y el tenso ambiente familiar a raíz del divorcio de los padres de la joven aún da que hablar. Se desvelaron más conversaciones de WhatsApp, esta vez entre Diana y su tío materno, de cuando la chica estuvo de vacaciones con su padre y su hermana en Ibiza. "Mi padre me ha agarrado del brazo, me ha hecho mucho daño"; "Estoy escondida, me está dando un ataque de ansiedad, no puedo más", habría dicho ella.