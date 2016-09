La madre de Diana Quer recomendó a la joven tomar un orfidal tras una disputa con el padre

A un día de cumplirse el primer mes de la desaparición de la joven Diana Quer en A Pobra continúan saliendo a la luz informaciones sobre la relación que mantenía la madrileña con su familia, que ya eclipsan los datos que se tienen sobre su posible paradero.

Ayer se hacía pública una conversación de Whatsapp desde Ibiza, días antes de su llegada a tierras gallegas, entre la joven y su madre que pone de manifiesto la complicada relación que mantenía Diana Quer con su progenitor e incluso con su hermana Valeria. "A ver si consigo volver ya. Otro día más con ellos no aguanto. Hablan a escondidas mía. Quiero volver ya. Tengo claro que no voy a vivir con papá, que voy a estar contigo. Que Valeria haga lo que quiera", le decía a su madre. La joven manifestó también en dichos mensajes los desencuentros que mantenía con su padre y las ganas de poder estar con la madre. "Te quiero mamá, estate tranquila, mañana ya estoy ahí. Ahora papá me está haciendo el castigo de dejarme de hablar. Hoy me ha agarrado del brazo y me sacó del coche", apuntaba Diana en sus whatsapps.

Tras la discusión con el padre, su madre, Diana López-Pinel, le aconsejó tomar orfidal, un potente tranquilizante para calmarse. "Tómate un orfi", le recomienda a través del famoso servicio de mensajería online. En esa conversación, Diana Quer también le cuenta que, dado su nerviosismo, estuvo intentando provocarse el vómito tras el desayuno.

El convulso ambiente familiar que rodea la desaparición de la joven se hizo patente el pasado 1 de septiembre con la retirada temporal del cuidado de Valeria a la madre y concedérselo al padre, quien aseguró a los medios que la resolución llegaba "muy, muy tarde" y que debería haberse tomado "hace mucho tiempo, para evitar situaciones como la que nos ocupa". Diana López-Pinel testificó el pasado viernes en calidad de investigada y acompañada de su abogado, quien reiteró ayer a FARO que guardará silencio sobre esta situación hasta "que no haya una resolución en firme". Apuntó además que por el momento no hay "nada nuevo" en relación a la desaparición de la joven. Sus palabras divergen con las de la madre de Diana, quien explicó ayer a varios medios de comunicación que será "esta semana" cuando se conozcan nuevos datos sobre el paradero de Diana. "Esta semana seguramente que habrá alguna novedad, en eso confiamos", relató su progenitora a la puerta de su vivienda del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

Un Audi A3 de color negro

Estos nuevos datos sobre la desaparición de la joven pueden ser resultado de la última línea de investigación que están llevando a cabo los agentes encargados de la misma. Los agentes se están centrando, según se apunta en diversas informaciones, en la pista de un Audi A3 de color negro. Sería uno de los vehículos que se habrían localizado tras el estudio de las cámaras de tráfico ubicadas en A Pobra do Caramiñal. La investigación, asimismo, está buscando indicios en Rianxo, donde se pierde la señal del móvil de Diana Quer. En concreto, en las inmediaciones del puerto de Taragoña.