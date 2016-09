La investigación de Diana Quer: hasta 100 coches en el punto de mira

La investigación del caso Diana Quer centra la búsqueda de indicios fiables en el centenar de vehículos que se desplazaron desde A Pobra do Caramiñal hasta Rianxo entre aproximadamente las 3 y las 4 de la madrugada del 22 de agosto. Es el momento en el que se pierde la pista de la joven madrileña.

Los agentes han completado un listado de los coches captados por las cámaras de seguridad en ambos municipios a las horas en las que la señal del móvil de Diana Quer se localiza en un punto y el otro. En total, tras un exhaustivo peinado de las imágenes el círculo se ha estrechado a 100 automóviles. Entre ellos estaría el Audi A3 negro al que la familia de la desaparecida ha hecho referencia en alguna ocasión y cuyo propietario ya fue contactado por los agentes.

Las certezas que se tienen en la investigación pasarían, según se ha apuntado en Telecinco, por los datos que proceden del móvil de la joven y de las citadas cámaras. Así, se da por seguro que, dada la localización y la velocidad a la que se movía la señal de su terminal, Diana Quer viajó en uno de esos coches entre los dos municipios, en concreto por la autovía AG-11.

Por otro lado, el caso sigue revelando el convulso ambiente familiar en el que vivía inmersa la joven. Esta misma mañana salían a la luz nuevas conversaciones de Whatsapp entre Diana Quer y su tio por parte de madre. En ellas mostraba su malestar por estar de vacaciones con su padre en Ibiza, apenas unas semanas antes de que se produjese su desaparición. "Estoy escondida. Me está dando un ataque de ansiedad. No puedo más", comenta Diana a su tío, que intenta tranquilizarla. "Mi padre me ha agarrado del brazo, me ha hecho mucho daño", añade la joven en esta conversación desvelada por la cadena privada.

Habla de "ansiedad" y nuevamente de situaciones de nerviosismo que le llevaron a provocarse el vómito. Siguen la misma línea que las conocidas este lunes, en las que Diana Quer chateando con su madre, mostrando una sensación de angustia, a lo que la madre le recomendaba "tómate un orfi", en alusión al conocido medicamente tranquilizante.