Un encapuchado armado con un cuchillo asalta un local de cambio de divisas en Vigo

Un individuo encapuchado, de complexión fuerte y armado con un cuchillo asaltó ayer por la tarde, a plena luz del día, un establecimiento de cambio de divisas y de envío de dinero ubicado en la céntrica calle Venezuela de Vigo. El hombre irrumpió en el local, donde había dos empleadas, y, tras intimidar a una de ellas poniéndole el arma en el cuello, logró un botín -la cantidad de dinero no trascendió- con el que se dio a la fuga. La Policía Nacional fue alertada por unos clientes de una cafetería con terraza ubicada al lado del negocio asaltado, que observaron al hombre armado entrar en el mismo. Los agentes pidieron al hombre que telefoneó que siguiera disimuladamente y a distancia al ladrón, que se fue con el rostro cubierto y caminando. En contacto telefónico con los efectivos, este testigo caminó hasta las inmediaciones del Colegio Maristas, donde el asaltante entró en un videoclub cercano y lo perdió de vista. Cuando los agentes llegaron, el ladrón ya no estaba en ese establecimiento, donde no se produjo incidente alguno. No trascendió si fue localizado con posterioridad.

El asalto ocurría pasadas las siete de la tarde en el establecimiento Mondial Bony Service (MBS), ubicado en el número 14 de la calle Venezuela. Desde un bar ubicado al lado lo vieron entrar. "Dos clientes que estaban en la terraza avisaron de que había que llamar a la Policía", afirmaba una camarera, que añadió que vio al atracador "salir corriendo" del establecimiento. Hasta el local asaltado acudió la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer este robo.