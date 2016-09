El consejo de la madre a Diana Quer: ´Tómate un orfi´

El convulso ambiente familiar que rodeaba a Diana Quer sigue dejando llamativas informaciones cuando se cumplen 28 días de la desaparición de la joven madrileña en A Pobra de Caramiñal. Una conversación de Whatsapp entre ella y su madre, Diana López-Pinel, revela que ésta última le recomendó tomar un potente tranquilizante para calmarse tras una discusión con su padre. “Tómate un orfi”, le recomienda a través del famoso servicio de mensajería online.

Las conversaciones filtradas dejan patente los desencuentros familiares. "Yo lo que tengo claro es que no me voy a vivir con papá, que voy a estar contigo. Que Valeria haga lo que quiera", reiteraba Diana Quer en esta conversación con su madre. Tras ello le aseguraba a su progenitora "Te quiero mamá. Estate tranquila que mañana estoy ya allí. Ahora papá me está castigando dejándome de hablar. ¡Qué horror! Hoy me ha agarrado del brazo y me ha bajado del coche. Flipas".

Es tras estas frases cuando la madre le aconsejaun Orfidal, un medicamento ansiolítico: "Tomáte un orfi". En esa conversación, Diana Quer también le cuenta que, dado su nerviosismo, estuvo intentando provocarse el vómito tras el desayuno.

Los padres de Diana Quer –Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel– se divorciaron en 2011 y han pleiteado por la de sus dos hijas: Diana, de 18 años, y Valeria, de 16. El 1 de septiembre, 10 días después de la desaparición, el Juzgado número 2 de Ribeira decidió retirar temporalmente el cuidado de Valeria a la madre y concedérselo al padre, quien aseguró a los medios que la resolución llegaba "muy muy tarde" y que debería haberse tomado "hace mucho tiempo, para evitar situaciones como la que nos ocupa".

La madre acudió el pasado viernes a Ribeira a petición de la juez para declarar en relación a la custodia de su hija Valeria. Pero lo hizo en calidad de investigada y no voluntariamente, tal y como había apuntado su abogado con anterioridad.