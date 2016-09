El padre de Diana Quer: ´Las expectativas de encontrarla con vida no son las mejores´

El padre de la joven madrileña Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha afirmado hoy en Ribeira que hasta que contrajo matrimonio "jamás" en su vida había tenido una denuncia y "solamente a raíz de la demanda de divorcio que ella instó cayeron 9 o 10 denuncias que, por supuesto, todas se han archivado o todos se han sobreseido". "Lean entre líneas", ha abundado, reaccionando así a la noticia que saltaba esta mañana y en la que se informaba de que tanto la propia desaparecida como su madre habían interpuesto una denuncia contra él en mayo por supuestamente retener ilegalmente a la primera. Juan Carlos Quer ha apuntado también que "las expectativas de encontrar a Diana con vida no son las mejores".

Así se ha manifestado en una comparecencia ante los medios en la que declinó aceptar preguntas a su salida de los juzgados de Ribeira, que instruyen las causas de la desaparición de su hija Diana Quer el pasado 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal y la relativa a la custodia de su hija adolescente menor de edad.

"Mis antecedentes legales son los siguientes: hasta que contraje matrimonio jamás en mi vida tuve una denuncia, ni ningún problema con la Justicia. En los 24 años de matrimonio, 22 y dos de noviazgo, jamás tuve denuncia alguna de mi exmujer. Solamente a raíz de la demanda de divorcio que ella instó, y muchos de ustedes sabrán leer entre líneas para conocer cual era la verdadera razón que había detrás de esa ruptura, cayeron 9 o 10 denuncias que, por supuesto, todas se han archivado o todos los cargos se han sobreseido. Lean entre líneas", ha explicado a las puertas de los juzgados Juan Carlos Quer.

De este modo ha querido "salir al paso de unas noticias que han aparecido" sobre la "supuesta denuncia interpuesta" por su hija Diana "y posterior denuncia" de su exmujer "de mayo de este año", sobre la que ha asegurado que conoce "por los medios de comunicación". "Estén ustedes en la más absoluta certeza de que no tengo conocimiento de ellas", ha subrayado.

En este sentido, ha instado a los fiscales a que "empiecen a defender a todos los ciudadanos, hombres o mujeres, padres o madres". "Porque tenemos derecho a ello. Soy un buen padre, soy un señor y lo único que he hecho ha sido velar por el interés y cuidado de mis hijas y, desafortunadamente, salvo un milagro, no creo que llegue a poder proteger a mi hija Diana", ha sostenido.

Al hilo de ello, se ha dirigido a "todos los responsables políticos, a todos los responsables de la Administración de la Justicia" para asegurar que "algo está empezando a fallar y que el sistema no funciona como dios manda". "El derecho al honor, el derecho a proteger la intimidad, el derecho a que una persona se pueda defender en los tribunales... Eso es algo que nos garantiza la Constitución a todos", ha reivindicado.

"Y es una auténtica vergüenza que desde un juzgado se filtre una información tan sensible en un momento tan sensible sobre una cuestión tan sensible", ha reprochado. "Así que yo espero que los responsables de la Fiscalía y de los medios judiciales de este país adopten las medidas para que esto jamás vuelva a producirse. No porque a mí me preocupe, les aseguro que no me preocupa en absoluto", ha explicado.



Documentación

Juan Carlos Quer ha relatado que "afortunadamente" ha "depositado en este juzgado de Ribeira tres archivadores que desde el mes de diciembre del año 2013" acumula "con documentación probatoria de la realidad de todo lo que está aconteciendo".

"Dije que la Justicia llegaba tarde, y lo reivindico, que llega tarde, y les puedo asegurar que no es este momento. Que todo esto se acreditará. Y que, por ello, puse en conocimiento de los juzgados pertinentes, en varias ocasiones, no en una, la existencia no solamente de una manipulación atroz de mis hijas, sino la existencia de nueve denuncias penales, nueve", ha manifestado para recordar que todas ellas se han archivado o sobreseido.

Asimismo, se ha referido a la atención que da a su hija menor de edad "como padre" para recalcar que sigue "con absoluto rigor" las indicaciones recibidas "del facultativo que atendió a Valeria en urgencias" y que se le entregaron en el juzgado de Ribeira, que le otorgó tras la desaparición de Diana la custodia de la hermana de ésta.

"Y cuando digo escrupulosamente, digo escrupulosamente, en lo que se refiere a las prescripciones de medicamentos, a los horarios, a su alimentación y también, y de modo muy importante, a las personas con las que sí y que no puede relacionarse. Con eso creo que queda la cosa clara", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que "un padre quiere lo mejor para su hija", por lo que ha afirmado que sus "necesidades emocionales están en la cola". "Las únicas que cuentan son las de mi hija", ha abundado. "Mi hija está por encima de todo. Su padre es el último en la cola, como cualquier padre, no tiene ningún mérito", ha sentenciado.

Las expectativas, "no son las mejores"

Sobre la investigación relativa a la desaparición de su hija Diana Quer, ha realizadfo un "último llamamiento a todos los ciudadanos españoles" para que, en la medida de lo posible, "si pueden aportar algo de luz". Tras ello ha asumido que "las expectativas de encontrarla con vida no son las mejores".. "No soy ningún ingenuo. Sé que las expectativas de encontrar a mi hija con vida no son las mejores", ha señalado ante los medios de comunicación congregados en el exterior del edificio judicial, al que Juan Carlos y Valeria llegaron antes de las diez de la mañana y salieron pasadas las dos.

"Me consta que en la investigación se está poniendo por parte de la Policía Judicial, Dirección General de la Guardia Civil, todos los esfuerzos humanos y los recursos técnicos para dar solución a este problema", ha valorado, para apostillar que "hay que confiar en su trabajo".

"Por nuestra parte confiar en dios y que Diana se lo merece, hombre, que se lo merece, que de verdad se lo merece... que ha sido una niña que... vamos a dejarlo ahí", ha dicho emocionado.

La verdad, para "redimirlo todo"

Por último, por respeto a sus hijas, Juan Carlos Quer ha subrayado en su comparecencia delante de los juzgados de Ribeira que no volverá "a hacer ninguna declaración".

"Como le dije en el último regalo que le hice a mi hija Diana con 18 años, le regalé un video emotivo pero que intentaba de trasladar un mensaje de verdad y de reacción, terminaba con una frase que le decía: Hija, la verdad en la vida lo redime todo", ha recordado. "Y la verdad lo va a redimir todo. Así que gracias por su tiempo, respeto y amabilidad", ha concluido.