Diana Quer denunció a su padre en mayo por retenerla en casa

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, fue denunciado por la propia desaparecida en mayo porque no le habría dejado ver a su madre. La denuncia se interpuso en Pozuelo de Alarcón. Fue la propia Diana Quer quien acudió a la comisaría, asegurando que su padre le impedía hablar con su madre. "Le dije que quería hablar con mi madre... Él no quería y me quitó el móvil. Me dijo que no, que mi madre era una psicópata y que no hablase con ella. Me dijo que no me iba de allí. Que en su casa estaba mejor que en la de mi madre. Me dio un valium y me dijo que era para que me encontrara mejor", contó a los agentes.



Éste es el extracto de la denuncia que publica esta mañana Telecinco y que vuelve a causar un inesperado giro al caso cuando se cumplen 23 días desde que se perdió la pista de la joven en A Pobra de Caramiñal. La denuncia tiene fecha de 16 de mayo. Son solo cinco días después de que la madre, Diana López, hubiese denunciado que su exmarido se había llevado a la hija. "Su padre fue a recogerla a pesar de que no le correspondía estar con ella ese día. Los llamo por teléfono a los dos, pero ninguno me coge", expuso la madre en esa denuncia.



La desaparición de la joven ha terminado por destapar las malas relaciones existentes entre los progenitores de la desaparecida. A pesar de los intentos de los primeros días de ofrecer una imagen de unidad, con el paso del tiempo se han ido revelando una serie de problemas familiares que han quedado en evidencia con el cruce de declaraciones entre padre y madre, especialmente a raíz de la orden judicial que retiró la custodia de Valeria Quer, la hermana menor, a la madre en pleno operativo de búsqueda de Diana Quer.



Imágenes en A Pobra

Por otro lado, el padre de Diana Quer declara esta mañana en los juzgados de Ribeira, por cuestiones relacionadas a la custodia de la hermana de la desparecida, Valeria. El progenitor apuntó a las puertas del juzgado: "Están haciendo todo lo posible por encontrar a mi hija". Así lo recogió en directo el programa Espejo Público. Juan Carlos Quer acudió al juzgado acompañado por su hija Valeria Quer.





Les mostramos las imágenes que la Guardia Civil investiga en busca de un sospechoso en la desaparición de Diana Quer pic.twitter.com/FQmHrVZlr9 — Espejo Público (@EspejoPublico) 14 setembro 2016



Esta declaración se produce un día después del interrogatorio de seis horas de duración al que la madre de Diana Quer fue sometida en su domicilio de Pozuelo de Alarcón. En ese encuentro Diana López estuvo revisando fotos de las fiestas de A Pobra de Caramiñal para comprobar si pudiese reconocer a alguien relacionado con su hija. Espejo Público ha mostrado esta mañana algunas de las imágenes que analizan los investigadores.La madre de Diana Quer acudirá este viernes a Ribeira para declarar por la custodia de Valeria. La declaración se produce a petición del abogado, que censuró en su momento que la decisión de entregar la custodia al padre se tomase sin escuchar la voz de su defendida , Diana López.